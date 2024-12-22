Беглов рассказал о безопасности в Петербурге перед праздниками

В Санкт-Петербурге в связи с «попытками испортить праздник» усилены меры безопасности. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе ситуация находится под контролем, «работают правоохранительные органы». Беглов добавил, что на улицах и в местах массовых гуляний спокойно.

21 декабря стало известно, что в одном из банков на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв, который устроила пенсионерка 1956 года рождения. Правоохранители установили, что женщина использовала горючую смесь, поднесла спичку к банкомату, после чего в отделении банка начался пожар. Пострадавших в результате инцидента не было.

Позднее Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что правоохранители квалифицировали как теракт взрыв в отделении банка, после инцидента было возбуждено уголовное дело. Задержанной по подозрению в преступлении 68-летней пенсионерке грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ранее пожилой житель Колпино поджег два банкомата.