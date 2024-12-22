В Краснодарском крае рассказали об алгоритме очистки пляжей от мазута

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об алгоритме очистки побережья от нефтепродуктов после крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», груженных мазутом. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Власти Краснодарского края работают совместно с Росприроднадзором, экологами и волонтерами. По словам главы Кубани, в первую очередь специалисты стараются максимально быстро собрать и вывезти мазут с прибрежной полосы. Затем они в кратчайшие сроки усилят вывоз загрязненного грунта, который складируется в плотные мешки.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать 27 человек.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Российский лидер призвал придумать, что делать с топливом после аварии.

Ранее пляжи Анапы со слоем мазута попали на видео.