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Лимитов по семейной ипотеке в 2025 году не будет

Силуанов анонсировал отмену лимитов по выдаче семейной ипотеки в 2025 году
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Деньги на программу по семейной ипотеке будут направлены в полном объеме, лимитов на выдачу в 2025 году не будет. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

В 2024 году проблемы с выдачей семейной ипотеки возникли из-за нехватки средств у банков из-за повышения ключевой ставки, объяснил он. В то же время Силуанов подчеркнул, что данная проблема уже решена.

«В следующем году будем принимать все необходимое [для того], чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет — деньги по «семейке» будут в полном объеме», — сказал он.

20 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что в РФ должна остаться семейная ипотека под 6%. Он отметил, что совместно с правительством было решено ее «оставить без всяких изъятий».

Глава государства также заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. После этого Минфин сообщил о подготовке изменений в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов.

Ранее в России выделили дополнительные средства для семейной ипотеки.

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