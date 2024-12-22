Песков объяснил, почему на прямой линии он часто призывал журналистов к порядку

Песков заявил, что кричащие на прямой линии журналисты отбирали время у коллег

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным объяснил, что во время пресс-конференции ему пришлось призывать к порядку, потому что некоторые представители СМИ злоупотребляли отведенным им временем и отбирали его у своих коллег.

Во время прямой линии Песков призывал журналистов не выкрикивать вопросы с места и не задавать несколько вопросов подряд, проявляя тем самым неуважение к коллегам. Но Путин ответил на все обращенные к нему вопросы.

«Вы видите, что люди злоупотребляли. Каждый из них, он крал время своего коллеги. Это, конечно, такой эгоизм. Я не знал, что журналисты такие эгоистичные», — отметил Песков.

До этого Песков рассказал, что Владимир Путин в новогодние праздники будет работать. Как отметил представитель Кремля, российский лидер может запланировать «все что угодно» на конец года. Более того, определенные мероприятия в графике Путина уже стоят.

Ранее Песков признался, что на пресс-конференции Путина его искренне поразил блогер Влад Бумага.