Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков объяснил, почему на прямой линии он часто призывал журналистов к порядку

Песков заявил, что кричащие на прямой линии журналисты отбирали время у коллег
close
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным объяснил, что во время пресс-конференции ему пришлось призывать к порядку, потому что некоторые представители СМИ злоупотребляли отведенным им временем и отбирали его у своих коллег.

Во время прямой линии Песков призывал журналистов не выкрикивать вопросы с места и не задавать несколько вопросов подряд, проявляя тем самым неуважение к коллегам. Но Путин ответил на все обращенные к нему вопросы.

«Вы видите, что люди злоупотребляли. Каждый из них, он крал время своего коллеги. Это, конечно, такой эгоизм. Я не знал, что журналисты такие эгоистичные», — отметил Песков.

До этого Песков рассказал, что Владимир Путин в новогодние праздники будет работать. Как отметил представитель Кремля, российский лидер может запланировать «все что угодно» на конец года. Более того, определенные мероприятия в графике Путина уже стоят.

Ранее Песков признался, что на пресс-конференции Путина его искренне поразил блогер Влад Бумага.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами