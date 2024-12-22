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Задержанный рейс египетской AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх

Рейс египетской AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08:39
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Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Задержанный рейс египетской авиакомпании AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08:39 (мск). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.

«Задержанный рейс LMU 614 вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх. На борту самолета – 194 пассажира», — проинформировал он.

Накануне сообщалось, что столичная межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса UJ614 авиакомпании Al Masria Universal из Москвы в Шарм-эш-Шейх, который произошел в аэропорту Шереметьево.

На фоне задержки в аэропорту произошла потасовка: как сообщил Telegram-канал Baza, пассажиры самолета в Египет заблокировали выход на посадку тем, кто должен был вылететь другим рейсом. Разнимать людей пришлось полицейским и сотрудникам безопасности аэропорта. На кадрах, снятых на месте, видно, как несколько силовиков удерживают на полу одного из мужчин, а другие пассажиры просят его отпустить.

Ранее самолет затопило из-за протечки в туалете во время полета.

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