Студент подмосковного колледжа проглотил флешку на занятиях

mk.ru: в Подмосковье подросток попал в больницу, проглотив флешку на уроке

Студент Мытищинского машиностроительного колледжа попал в больницу, случайно проглотив на занятиях флешку. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на уроке информатики, 16-летний юноша засунул в рот металлическую флешку длиной около 3 см и случайно проглотил ее. Устройство проскочило в пищевод и опустилось в желудок, молодого человека госпитализировали.

Подросток находится под медицинским наблюдением, врачи надеются, что инородное тело выйдет из организма естественным путем, в противном случае будет принято решение о проведении хирургического вмешательства.

До этого сообщалось, что в Рязани врачи извлекли микронаушник, застрявший в ухе пациентки. Наушник проник слишком глубоко в слуховой проход, что вызвало воспаление. Пациентку сразу же госпитализировали. Доставать инородное тело пришлось оперативным путем, под общим наркозом с помощью микроскопа медикам удалось извлечь застрявший наушник.

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