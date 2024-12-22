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Россиянин отрезал себе пальцы болгаркой и едва не истек кровью на трассе

В Новосибирске спасли мужчину, который отрезал пальцы болгаркой

В Новосибирске сотрудники полиции экстренно доставили в больницу истекавшего кровью мужчину. Об этом сообщает УМВД региона.

Наряд полиции патрулировал дорогу в пригороде Новосибирска, когда к ним подъехал автомобиль. Из машины выбежала взволнованная женщина и попросила о помощи. Она объяснила, что в авто находится ее муж, который случайно отпилил себе пальцы болгаркой.

Пострадавший истекал кровью. Полицейские посадили мужчину с женой в свой патрульный автомобиль и за несколько минут беспрепятственно доставили их в больницу Новосибирска. Жизнь раненого удалось спасти.

До этого сообщалось, что врачи Воронежской областной клинической больницы №1 (ВОКБ) спасли 59-летнего местного жителя, который получил тяжелую травму во время бытовых работ. Мужчина работал с болгаркой, когда от инструмента отскочил диск и пропилил ему ногу. Из-за глубины раны были раздроблены кости, пересечены мышцы и сухожилия, задеты нервы и крупные кровеносные сосуды, что вызвало массивную кровопотерю и болевой шок. Родные самостоятельно наложили жгут и вызвали скорую. Повреждённую руку удалось спасти.

Ранее россиянин едва не остался без руки, решив проверить, как работает пила.

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