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В Петербурге охранник больницы сломал пациенту ребра

В Петербурге задержали охранника больницы за избиение пациента
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Shutterstock

В Московском районе Петербурга задержан подозреваемый в жестоком избиении пациента больницы. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 40-летний мужчина, который заявил, что находился в помещении больницы по улице Костюшко, где на него напал неизвестный и жестоко избил. У пострадавшего были диагностированы закрытая травма груди, множественные переломы шести ребер с обеих сторон с повреждением легких.

Нападавший с места происшествия скрылся, спустя несколько дней подозреваемого в нанесении побоев задержали. Им оказался охранник медицинского учреждения. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что во Владивостоке подростки избили охранника ТЦ битой и распылили на него перцовый баллончик. Компания гуляла по магазинам в ТЦ «Надежда» и поругалась с продавщицей. За нее вступился охранник, которого они в результате избили. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Причастные к инциденту устанавливаются.

Ранее в Норильске охранник магазина набросился на женщину, сжал ей горло и избил.

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