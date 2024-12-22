Москвичам пообещали легкий мороз 22 декабря

Гидрометцентр: переменная облачность и до -1°С ожидаются в Москве 22 декабря

Переменная облачность без осадков и легкий мороз ожидаются в Москве в воскресенье, 22 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Переменная облачность. Без осадков. Гололедица, местами сильная. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре отметили, что в дневные часы температура воздуха может опуститься до -3°С. В ночь на понедельник, 23 декабря, столбики термометров могут опуститься до -6°С.

Атмосферное давление прогнозируется около 746 миллиметров ртутного столба, что является немногим ниже нормы.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от -6°С до -1°С. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки -8°С.

19 декабря ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в Москве в выходные осадков не ожидается, температура воздуха продолжит расти. Температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 4°C. В воскресенье в целом сохранится похожая погода без осадков, но уже будет намечаться легкий морозец.

Ранее Вильфанд предупредил об аномальных морозах в двух регионах России.