В Тюменской области неизвестные подожгли снегоуборочную машину РЖД

Трое неизвестных подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в Тюменской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что поджог произошел приблизительно в 16:00 мск на базе РЖД на окраине Тобольска.

Источники канала утверждают, что неизвестных в настоящее время разыскивают, один из них — несовершеннолетний.

Издание подчеркивает, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Накануне сообщалось, что мужчина в городе Одинцово Московской области забросал бутылками с зажигательной смесью здание опорного пункта полиции.

20 декабря также сообщалось, что в Санкт-Петербурге человек поджег военкомат.

Инцидент произошел на набережной Фонтанки. На кадрах с места инцидента заметно, что у здания загорелся подоконник. Очевидцы обратились в экстренные службы.

По данным «Фонтанки», неизвестный бросил одновременно две бутылки с зажигательной смесью.

Ранее школьница пыталась поджечь здание администрации в Ленобласти.