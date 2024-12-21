Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюменской области неизвестные подожгли снегоуборочную машину РЖД

Baza: неизвестные подожгли снегоуборочную железнодорожную машину под Тюменью
close
РИА Новости

Трое неизвестных подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в Тюменской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что поджог произошел приблизительно в 16:00 мск на базе РЖД на окраине Тобольска.

Источники канала утверждают, что неизвестных в настоящее время разыскивают, один из них — несовершеннолетний.

Издание подчеркивает, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Накануне сообщалось, что мужчина в городе Одинцово Московской области забросал бутылками с зажигательной смесью здание опорного пункта полиции.

20 декабря также сообщалось, что в Санкт-Петербурге человек поджег военкомат.

Инцидент произошел на набережной Фонтанки. На кадрах с места инцидента заметно, что у здания загорелся подоконник. Очевидцы обратились в экстренные службы.

По данным «Фонтанки», неизвестный бросил одновременно две бутылки с зажигательной смесью.

Ранее школьница пыталась поджечь здание администрации в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами