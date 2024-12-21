Хинштейн рассказал о разрушениях в Рыльске Курской области

Хинштейн сообщил о серьезных разрушениях в Рыльске после удара ВСУ

Объем разрушений в Рыльске в Курской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезный, пострадало много объектов социальной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он отметил, что главной задачей сейчас является восстановление подачи тепла.

«Из-за повреждения теплотрассы без отопления остались 88 жилых домов», — сказал Хинштейн.

По его словам, в 80 зданиях подачу тепла должны восстановить к утру, в остальных — в течение дня 21 декабря. Чтобы жильцы не замерзли, в город привезли обогреватели.

Хинштейн заверил, что власти сделают все возможное, чтобы помочь каждому пострадавшему. Работы будут вестись в круглосуточном режиме, подчеркнул он.

В Курской области создали горячие линии для поддержки пострадавших жителей Рыльска и их родственников после атаки ВСУ. Хинштейн призвал обращаться по номерам 112 и 122. Также сейчас работает горячая линия прокуратуры региона: 8-910-311-52-34.

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