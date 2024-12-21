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Москвичам рассказали о погоде в субботу

Гидрометцентр: в Москве в субботу ожидается до +3°C и облачная погода
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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Облачная погода с прояснениями и до +3°C ожидается в Москве в субботу, 21 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в столице температура воздуха составит +1°C...+3°C. В ночь на воскресенье, 22 декабря, столбики термометров опустятся до -6°C. В Подмосковье днем температура будет -2°C...+3°C, ночью — до -8°C.

Ветер будет дуть юго-западный и западный. Его скорость составит 7-12 метров в секунду. Местами могут пройти небольшие дожди и образоваться гололедица. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в новогоднюю ночь в Москве ожидаются небольшие морозы. По ее словам, температура воздуха составит -5…-10°C, но холод продлится недолго.

Аналогичный прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Специалист отметил, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются слабые морозы, пойдет снег.

Ранее Вильфанд предупредил об ухудшении погоды в четырех округах России.

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