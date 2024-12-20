В Нигерии задержали мужчину с двумя тоннами чешуи панголина, пишет портал Down to Earth.

В результате совместной операции Нигерийской таможенной службы и Комиссии по правосудию в отношении дикой природы было изъято около двух тонн чешуи панголина, что эквивалентно примерно 1100 особям. Офицерами был арестован подозреваемый, который выступал как посредник, снабжающий торговцев дикими животными в Лагосе.

Панголины являются одними из наиболее уязвимых и одновременно самых продаваемых млекопитающих в мире, поскольку их чешуя и мясо пользуются высоким спросом. Международная торговля панголинами запрещена Конвенцией о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения, и эти существа занесены в Приложение I Красной книги Международного союза охраны природы, что подчеркивает их угрожающее положение.

Ранее в Сенегале нашли гигантского панголина, считавшегося вымершим более полувека назад.