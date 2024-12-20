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В Нигерии задержали мужчину с двумя тоннами чешуи панголина

DownToEarth: власти Нигерии арестовали мужчину с 2 тоннами чешуи панголина
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Depositphotos

В Нигерии задержали мужчину с двумя тоннами чешуи панголина, пишет портал Down to Earth.

В результате совместной операции Нигерийской таможенной службы и Комиссии по правосудию в отношении дикой природы было изъято около двух тонн чешуи панголина, что эквивалентно примерно 1100 особям. Офицерами был арестован подозреваемый, который выступал как посредник, снабжающий торговцев дикими животными в Лагосе.

Панголины являются одними из наиболее уязвимых и одновременно самых продаваемых млекопитающих в мире, поскольку их чешуя и мясо пользуются высоким спросом. Международная торговля панголинами запрещена Конвенцией о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения, и эти существа занесены в Приложение I Красной книги Международного союза охраны природы, что подчеркивает их угрожающее положение.

Ранее в Сенегале нашли гигантского панголина, считавшегося вымершим более полувека назад.

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