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В Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Сигнал ракетной опасности объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — написал он.

Через 7 минут ракетную опасность отменили.

В пятницу днем два человека получили ранения в результате атаки украинского дрона на Краснояружский район Белгородской области. У них диагностировали осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Гладков сообщил, что еще один дрон заметили в Шебекинском муниципальном округе. Беспилотник сбили над городом Шебекино, но после падения на землю он детонировал. Из-за этого два легковых автомобиля получили повреждения. Также в Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на парковке сельхозпредприятия, в результате этого посечен прицеп грузовика.

Ранее водитель снял на видео последствия удара ракет ВСУ по Рыльску.

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