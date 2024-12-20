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ВСУ повторными обстрелами мешают врачам оказывать помощь раненым в Рыльске

Хинштейн: врачи оказывают помощь пострадавшим в Рыльске, работают сотрудники МЧС
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Телеграм-канал Readovka

Всем раненым и пострадавшим жителям Рыльска оказывают помощь врачи, в городе также работают сотрудники МЧС и пожарные. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, украинская армия пытается повторно атаковать город, что мешает работе служб. Силами ПВО сбиты ракеты, выпущенные из установки РСЗО HIMARS американского производства, отметил врио губернатора.

В результате атаки ВСУ повреждения получили Дом культуры, педагогический колледж, а также школа и пожарные части. Хинштейн добавил, что сейчас находится в Москве и в ближайшее время направится в Рыльск.

Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. По данным Telegram-канала Mash, в результате обстрела ранения получили не менее 15 местных жителей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Рыльска.

Ранее водитель снял на видео последствия удара ракет ВСУ по Рыльску.

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