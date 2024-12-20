Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые сообщили, что алкоголь делает животных «более похотливыми»

Daily Star: исследование показало, что этанол может делать животных более похотливыми
close
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Ученые сообщили, что алкоголь делает животных «более похотливыми», пишет Daily Star.

Недавние исследования показывают, что потребление этанола животными может способствовать повышению их сексуальной активности. В обзоре, опубликованном в журнале Trends in Ecology and Evolution, подчеркивается, что алкоголь оказывает значительное влияние на поведение зверей, снижая тревожность и увеличивая шансы на спаривание.

«Мы переосмысливаем традиционное восприятие этанола как исключительно человеческого продукта. В природе его гораздо больше, чем мы предполагали, и многие животные, питающиеся сладкими фруктами, подвержены воздействию этанола», — рассказала Кимберли Хокингс, старший автор исследования.

Исследование также предположило, что интерес человека к алкоголю может иметь глубокие корни, восходящие к эпохе приматов, когда запах этанола побуждал их к выбору более спелых и питательных плодов.

Ранее исследователи узнали, почему с возрастом зубы людей теряют прочность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами