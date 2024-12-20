Ученые сообщили, что алкоголь делает животных «более похотливыми», пишет Daily Star.
Недавние исследования показывают, что потребление этанола животными может способствовать повышению их сексуальной активности. В обзоре, опубликованном в журнале Trends in Ecology and Evolution, подчеркивается, что алкоголь оказывает значительное влияние на поведение зверей, снижая тревожность и увеличивая шансы на спаривание.
«Мы переосмысливаем традиционное восприятие этанола как исключительно человеческого продукта. В природе его гораздо больше, чем мы предполагали, и многие животные, питающиеся сладкими фруктами, подвержены воздействию этанола», — рассказала Кимберли Хокингс, старший автор исследования.
Исследование также предположило, что интерес человека к алкоголю может иметь глубокие корни, восходящие к эпохе приматов, когда запах этанола побуждал их к выбору более спелых и питательных плодов.
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