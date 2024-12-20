Daily Star: исследование показало, что этанол может делать животных более похотливыми

Ученые сообщили, что алкоголь делает животных «более похотливыми», пишет Daily Star.

Недавние исследования показывают, что потребление этанола животными может способствовать повышению их сексуальной активности. В обзоре, опубликованном в журнале Trends in Ecology and Evolution, подчеркивается, что алкоголь оказывает значительное влияние на поведение зверей, снижая тревожность и увеличивая шансы на спаривание.

«Мы переосмысливаем традиционное восприятие этанола как исключительно человеческого продукта. В природе его гораздо больше, чем мы предполагали, и многие животные, питающиеся сладкими фруктами, подвержены воздействию этанола», — рассказала Кимберли Хокингс, старший автор исследования.

Исследование также предположило, что интерес человека к алкоголю может иметь глубокие корни, восходящие к эпохе приматов, когда запах этанола побуждал их к выбору более спелых и питательных плодов.

Ранее исследователи узнали, почему с возрастом зубы людей теряют прочность.