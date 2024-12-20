В Петербурге ребенок потерял сознание, дотронувшись до декоративного барабана на улице

Мальчик из Петербурга получил травму, коснувшись декорации на улице. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Чайковского. По данным телеканала, 11-летний мальчик заметил высокую декорацию в виде барабана и хотел прикоснуться к ней, но начал падать. Ребенок попытался схватиться за элемент декора, но получил удар током.

В результате пострадавший потерял сознание на несколько секунд. Его госпитализировали в больницу с электротравмой второй степени и ушибом спины.

Выяснилось, что декорации касался оголенный провод, который и «передал» заряд школьнику через металлический барабан.

Пациенту оказали всю необходимую помощь, на данный момент мальчику ничего не угрожает.

«Внешних повреждений у ребенка нет. Он на несколько секунд потерял сознание, потом пришел в себя», – рассказала мать пострадавшего.

Пострадавший уже выписан, родители не планируют обращаться в полицию.

Ранее в Петербурге собака, которую ударило током, напала на хозяина.