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В Петербурге ребенок потерял сознание, дотронувшись до декоративного барабана на улице

В Петербурге декоративный барабан ударил ребенка током, мальчик потерял сознание
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Мальчик из Петербурга получил травму, коснувшись декорации на улице. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Чайковского. По данным телеканала, 11-летний мальчик заметил высокую декорацию в виде барабана и хотел прикоснуться к ней, но начал падать. Ребенок попытался схватиться за элемент декора, но получил удар током.

В результате пострадавший потерял сознание на несколько секунд. Его госпитализировали в больницу с электротравмой второй степени и ушибом спины.

Выяснилось, что декорации касался оголенный провод, который и «передал» заряд школьнику через металлический барабан.

Пациенту оказали всю необходимую помощь, на данный момент мальчику ничего не угрожает.

«Внешних повреждений у ребенка нет. Он на несколько секунд потерял сознание, потом пришел в себя», – рассказала мать пострадавшего.

Пострадавший уже выписан, родители не планируют обращаться в полицию.

Ранее в Петербурге собака, которую ударило током, напала на хозяина.

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