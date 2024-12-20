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В Техасе с помощью билбордов организовали кампанию против нелегальной иммиграции

Daily Mail: в Техасе власти организовали кампанию против мигрантов, используя билборды
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В Техасе местные власти организовали кампанию против нелегальной иммиграции с помощью билбордов с предупредительными надписями, пишет Daily Mail.

В Техасе началась новая кампания, направленная на предупреждение потенциальных нелегальных иммигрантов о рисках, связанных с попытками пересечения границы

Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что кампания призвана дать реалистичное представление о том, что может произойти с теми, кто решит покинуть свою родину или уже находится в пути.

«Наша цель сейчас не только отговорить мигрантов от их приезда, но и помочь им осознать последствия», — отметил Эбботт.

Местные жители также выражают свои опасения по поводу большого количества мигрантов.

«Это заставляет вас бояться выходить из собственного дома и наслаждаться своей собственностью», — прокомментировала владелица ранчо Кимберли Уолл.

Она также отметила, что ее муж сжег три разных рапсовых дерева, опасаясь нападений со стороны мужчин, прячущихся в кустах.

Ранее сообщалось, что США выслали самое большое количество мигрантов с 2014 года.

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