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Школы искусств направят в Депкульт предложения по набору на следующий год

Алексей Фурсин рассказал о планах по набору в школы искусств Москвы
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бюджетное финансирование на предпрофессиональные программы в детских школах искусств Москвы не будут сокращать, заявил в своем Telegram-канале министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

«Набор исторически открывается в апреле. План ежегодно формируется к апрелю на основании данных, которые подает каждая ДШИ, ориентируясь на количество выпускников, свободных мест по различным специальностям и другие показатели», — написал Фурсин.

Глава Депкульта Москвы добавил, что в ближайшее время он отправил запросы во все детские школы искусств, чтобы к концу февраля понимать возможности и готовность школ по набору на следующий учебный год.

Ранее Алексей Фурсин опроверг слухи о сокращении финансирования школ искусств в Москве.

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