Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США мужчина во время уборки сада обнаружил целые челюстные кости и зубы мастодонта

CNN: американец нашел зубы мастодонта, убирая в саду
close
New York State Museum

Владелец дома в Нью-Йорке во время работ во дворе обнаружил целые челюстные кости и зубы мастодонта, пишет CNN.

По информации СМИ, во дворе одного из домов в округе Ориндж была найдена целая челюсть мастодонта. Это открытие стало возможным благодаря мужчине, который во время уборки в саду заметил два необычных зуба, скрытых под листьями.

«Когда я нашел зубы и осмотрел их в руках, я понял, что это что-то особенное, и решил вызвать экспертов», — рассказал он.

По данным археологов, это первый случай за 11 лет, когда в штате Нью-Йорк была зафиксирована подобная находка. В целом по штату было обнаружено более 150 окаменелостей мастодонтов, около трети из которых находятся в округе Ориндж, который специалисты называют «горячей точкой» находок.

«Эта челюсть мастодонта предоставляет уникальную возможность изучить экологию этого вида и расширить наши знания об экосистемах ледникового периода в этом регионе», – говорится в заявлении.

Ранее дайверы обнаружили у берегов Сицилии затонувшее 2500-летнее судно, наполненное артефактами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами