В США мужчина во время уборки сада обнаружил целые челюстные кости и зубы мастодонта

Владелец дома в Нью-Йорке во время работ во дворе обнаружил целые челюстные кости и зубы мастодонта, пишет CNN.

По информации СМИ, во дворе одного из домов в округе Ориндж была найдена целая челюсть мастодонта. Это открытие стало возможным благодаря мужчине, который во время уборки в саду заметил два необычных зуба, скрытых под листьями.

«Когда я нашел зубы и осмотрел их в руках, я понял, что это что-то особенное, и решил вызвать экспертов», — рассказал он.

По данным археологов, это первый случай за 11 лет, когда в штате Нью-Йорк была зафиксирована подобная находка. В целом по штату было обнаружено более 150 окаменелостей мастодонтов, около трети из которых находятся в округе Ориндж, который специалисты называют «горячей точкой» находок.

«Эта челюсть мастодонта предоставляет уникальную возможность изучить экологию этого вида и расширить наши знания об экосистемах ледникового периода в этом регионе», – говорится в заявлении.

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