Губернатор Чибис рассказал о состоянии пострадавших после ЧП в Мурманской области

Прогноз по состоянию пассажиров поезда Мурманск — Санкт-Петербург, которые были доставлены в больницы Мурманской области в результате столкновения с грузовым составом, хороший. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Андрей Чибис в преддверии Госсовета.

По словам губернатора, вчера он навестил госпитализированных в областной больнице.

«Прогноз хороший, желаю всем поправиться, очень надеюсь, что все так и будет. Все необходимое есть, врачи делают все возможное», — сказал глава региона.

20 декабря стало известно, что машиниста грузового поезда, который 18 декабря столкнулся с пассажирским составом в Мурманской области, арестовали.

Инцидент произошел вечером 18 декабря. Пассажирский поезд №11, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым в районе станции Княжая, в результате чего три пассажирских вагона и несколько грузовых сошли с рельсов.

По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава, в результате чего он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области достигло 44.