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В Норвегии самолет с сотней пассажиров приземлился в нескольких метрах от моря

В Норвегии пассажирский самолет чуть не съехал в море при посадке
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Stig Waagbø/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пассажирский самолет норвежской авиакомпании Norwegian при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, остановившись в нескольких метрах от моря. Об этом сообщила норвежская вещательная корпорация NRK.

Уточняется, что на борту находился 171 человек: 6 членов экипажа и 165 пассажиров. По данным местной полиции, всех их эвакуировали, о пострадавших не сообщается. По словам одного из пассажиров, самолет остановился в пяти-шести метрах от воды.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия: скользкая взлетно-посадочная полоса и резкий порыв ветра.

В ноябре в турецком аэропорту при посадке произошло возгорание Superjet 100. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

Позже сообщалось, что пассажиры загоревшегося в Анталье SSJ-100 подают коллективный иск против авиакомпании «Азимут».

Ранее самолет совершил аварийную посадку в Красноярске.

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