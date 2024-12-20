Миронов раскрыл детали законопроекта о бесплатной раздаче продуктов пенсионерам

Если российские магазины обяжут создавать полки с бесплатными продуктами, то для них предусмотрят налоговые льготы. Это будет выгодно всем сторонам, так как сегодня и производители продовольствия, и торговые сети выбрасывают миллионы тонн продуктов, в то время как пенсионеры и малообеспеченные россияне тратят на питание основную часть доходов, объяснил RT председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Напомним, до этого депутаты фракции подготовили законопроект, предполагающий создание «социальных полок» с бесплатными продуктами для пенсионеров и других уязвимых категорий населения. Миронов подчеркнул, что сегодня многие магазины уже занимаются фудшерингом, но не так масштабно, как могли бы. Проблема заключается в том, что компании вынуждены платить НДС, если отдают продукты на благотворительность.

«То есть никаких налоговых льгот или послаблений они не имеют, и поэтому большинство компаний предпочитает этим не заниматься», — подчеркнул депутат.

Помимо налоговых льгот, инициатива предусматривает введение контроля качества продуктов в рамках проекта «Социальная полка». Это предостережет владельцев магазинов от сбрасывания на полки просроченного товара, а также позволит сделать ассортимент бесплатных продуктов разнообразным, подчеркнул Миронов.

«Еще раз отмечу, что компании готовы к такой работе, но государство должно создать для этого все необходимые условия», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме объяснили важность создания в магазинах полок с бесплатными продуктами.