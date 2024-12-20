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Врач рассказала, кому полезно переехать на юг

Врач Лапа: аллергикам полезно переехать на юг
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Shutterstock

Людям с аллергией полезно сменить климат и переехать на юг, потому что это положительно повлияет на их здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа, передает Pravda.Ru.

По ее словам, теплый климат окажет положительное воздействие и при лечении бронхита, туберкулеза и ревматоидного артрита.

«Если перед вами стоит задача, чтобы убрать гиперреакцию иммунной системы, и вы переезжаете в другой регион, не надо бояться того, что можно подцепить там, потому что сейчас все лечится», — отметила Лапа.

Врач добавила, что на адаптацию к новому климату детям потребуется два-три дня, взрослым — неделя. Чтобы получить положительный эффект, в новом месте нужно прожить не менее трех недель, заключила она.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Дарья Нелюбина до этого рассказала «Газете.Ru», что некоторые заболевания у детей нельзя лечить дома, и чтобы избежать осложнений, может потребоваться госпитализация в стационар. Особенно это касается детей раннего возраста, чей организм еще недостаточно крепок. Она отметила, что впервые вопрос о необходимости госпитализации может возникнуть уже в периоде новорожденности, когда после выписки из родильного дома на второй-третий день ребенок пожелтел.

Ранее врач объяснила, как не заболеть при резкой смене климата.

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