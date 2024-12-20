Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокурор предостерег от накручивания цен перед Новым годом

Генпрокурор Краснов предостерег ретейлеров от завышения цен перед Новым годом
close
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам регулярно проверять цены на продукты перед Новым годом, чтобы повышение стоимости было обоснованным. Об этом он сообщил во время выступления в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Он отметил, что ретейлеры и производители всегда пытаются увеличить цены на выпускаемые продукты питания, особенно перед Новым годом.

«Я дал поручение всем прокурорам проверять регулярно цены, мониторить их. И смотреть, чтобы повышение цен, если оно будет, то было обоснованным», — сказал Краснов.

В первую очередь, по его словам, прокуроры будут следить за ценами на социально значимые товары: хлеб и молоко.

Накануне президент России Владимир Путин объяснил, что рост цен в России связан с урожаем, мировыми ценами и санкциями. Также, по его словам, предложение не успевает за спросом.

До этого доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина предупредила, что цены в магазинах в январе вырастут на 10–15%.

Ранее в Росстате назвали оливье самым дорогим салатом на новогоднем столе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами