Генпрокурор предостерег от накручивания цен перед Новым годом

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам регулярно проверять цены на продукты перед Новым годом, чтобы повышение стоимости было обоснованным. Об этом он сообщил во время выступления в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Он отметил, что ретейлеры и производители всегда пытаются увеличить цены на выпускаемые продукты питания, особенно перед Новым годом.

«Я дал поручение всем прокурорам проверять регулярно цены, мониторить их. И смотреть, чтобы повышение цен, если оно будет, то было обоснованным», — сказал Краснов.

В первую очередь, по его словам, прокуроры будут следить за ценами на социально значимые товары: хлеб и молоко.

Накануне президент России Владимир Путин объяснил, что рост цен в России связан с урожаем, мировыми ценами и санкциями. Также, по его словам, предложение не успевает за спросом.

До этого доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина предупредила, что цены в магазинах в январе вырастут на 10–15%.

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