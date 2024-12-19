Rambler&Co победил в номинации «Лучший спецпроект СМИ» премии «Золотой сайт – 2023»

Медиахолдинг Rambler&Co забрал все 3 призовых места премии «Золотой сайт – 2023» в номинации «Лучший спецпроект СМИ», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Лучшим стал проект «Медиаполис», представляющий из себя цифровой город исследований.

Как отметила директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева, медиахолдинг дает своей аудитории «говорить».

«Этот уникальный формат двусторонней коммуникации позволяет нам лучше узнать своих читателей, их интересы и отношение к актуальным событиям», — сказала она.

Второе место занял «Октябрьский бунт» интернет-издания «Газеты.Ru», предлагающий взглянуть на политический кризис октября 1993 года глазами свидетелей.

Третьим стал спецпроект «Куда съездить в путешествие по России» в целях популяризации внутреннего туризма.

Все проекты реализованы департаментом визуальных коммуникаций Rambler&Co.