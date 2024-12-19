В Анапе увеличили количество людей и техники для уборки пляжей

В Анапе увеличили количество людей и техники для очистки пляжей от мазута. Об этом сообщила администрация Краснодарского края в Telegram-канале.

Там рассказали, что 70 спецмашин предоставили муниципальные образования региона. Всего в Анапе и Темрюкском районе в четверг планируется задействовать около 200 единиц техники.

Отмечается, что работы начали в 8 часов утра, но на отдельных участках сотрудники МЧС работали всю ночь.

Грунт, загрязненный мазутом, собирают сотрудники Морской спасательной службы, МЧС России, муниципальной службы спасения, а также казаки и волонтеры.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. Оба судна получили повреждения, нефтепродукты попали в морскую акваторию.

В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС.

Ранее пляжи Анапы со слоем мазута попали на видео.