Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Анапе увеличили количество людей и техники для уборки пляжей

В Анапе увеличили количество людей и техники для очистки пляжей от мазута

close
«Единая Россия»

В Анапе увеличили количество людей и техники для очистки пляжей от мазута. Об этом сообщила администрация Краснодарского края в Telegram-канале.

Там рассказали, что 70 спецмашин предоставили муниципальные образования региона. Всего в Анапе и Темрюкском районе в четверг планируется задействовать около 200 единиц техники.

Отмечается, что работы начали в 8 часов утра, но на отдельных участках сотрудники МЧС работали всю ночь.

Грунт, загрязненный мазутом, собирают сотрудники Морской спасательной службы, МЧС России, муниципальной службы спасения, а также казаки и волонтеры.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. Оба судна получили повреждения, нефтепродукты попали в морскую акваторию.

В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС.

Ранее пляжи Анапы со слоем мазута попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами