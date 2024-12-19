Уфимец, надругавшийся над женой друга на его глазах, чуть не изнасиловал еще двоих

В Уфе мужчина, трижды изнасиловавший жену друга у него на глазах, чуть не напал еще на двоих. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 15 декабря 44-летний злоумышленник с ножом ворвался в другую квартиру, где проживает женщина с 17-летней дочерью. Мужчина намеревался изнасиловать обеих, но не сделал этого. Он положил нож и ушел.

До этого агрессор употреблял спиртное с другом и попросился зайти в туалет к нему домой. Однако, выйдя из уборной, он схватил нож и приставил его к горлу супруги товарища. После этого злоумышленник изнасиловал женщину. При этом он заставил друга снимать происходящее на камеру мобильного телефона, угрожая в случае отказа надругаться и над ним.

Ранее двое мужчин пригласили девушку в гости и изнасиловали ее, когда та уснула.