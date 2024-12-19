В РЖД рассказали о восстановительных работах на месте ЧП в Мурманской области

В Мурманской области на месте столкновения поездов продолжаются восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД в Telegram-канале.

«Производится расчистка поврежденного участка пути для укладки новой рельсошпальной решетки и восстановления контактной сети», — говорится в сообщении.

По данным компании, на месте инцидента работают 218 человек, задействована тяжелая техника, в том числе четыре бульдозера и четыре крана. В пресс-службе отметили, что на месте аварии проводят работы четыре восстановительных поезда. Представители РЖД подчеркнули, что сделают все возможное для скорейшей ликвидации последствий произошедшего.

18 декабря, в 16:15 мск, при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург с вагонами грузового состава. В поезде в момент аварии находился 321 пассажир. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. Госпитализация понадобилась 14 пассажирам.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал список пострадавших в результате столкновения поездов.