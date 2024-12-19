В Троице-Сергиевой лавре оценили ущерб от пожара на колокольне

Ущерба от пожара в колокольне Троице-Сергиевой лавры нет, восстановление не потребуется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лавры.

«Ущерба от возгорания нет. Там ничего и не пострадало, что могло бы нуждаться в восстановлении», — сообщили в пресс-службе.

Также собеседник агентства уточнил, что колокола и колокольные механизмы находятся на разных ярусах колокольни, поэтому они также не пострадали.

Церковная лавка при этом находится на самом нижнем, первом ярусе колокольни, в ближайшее время она снова откроется для посещения, уточнили в пресс-службе.

Также ТАСС уточнили, что икона «Троица» Андрея Рублева не могла пострадать при возгорании, поскольку она хранится в Троицком соборе, а колокольня находится на большом расстоянии от этого места.

Накануне сообщалось, что на втором ярусе колокольни лавры произошло возгорание на кровле. Его площадь составила 10 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания названо замыкание проводки. Как рассказал заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Павел Бронников, сообщение о возгорании колокольни поступило в службу 112 в 19:09 по московскому времени.

Колокольня лавры построена в XVIII веке, ее высота вместе с крестом — более 87 метров. В ней находится крупнейший из действующих колоколов в России.

Ранее в Калининграде загорелся судоремонтный завод «Преголь».