В Минздраве сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров после аварии с поездом

Состояние десяти пострадавших во время столкновения поездов в Мурманской области оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По данным ведомства, среди «тяжелых» пациентов трое — дети.

Инцидент произошел накануне в районе Ковды Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. В нем находилось 326 человек. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Причиной столкновения пассажирского поезда и грузового состава в Мурманской области, предварительно, стало самопроизвольное движение неисправного грузового состава.

Ранее пассажирка рассказала «Газете.Ru» подробности о столкновении поездов в Мурманской области.