В Минздраве сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров после аварии с поездом

Состояние десяти пострадавших во время столкновения поездов в Мурманской области оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
По данным ведомства, среди «тяжелых» пациентов трое — дети.
Инцидент произошел накануне в районе Ковды Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. В нем находилось 326 человек. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути.
Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.
Причиной столкновения пассажирского поезда и грузового состава в Мурманской области, предварительно, стало самопроизвольное движение неисправного грузового состава.
Ранее пассажирка рассказала «Газете.Ru» подробности о столкновении поездов в Мурманской области.