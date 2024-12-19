Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи восстановили транспортное сообщение с селами

В Сочи восстановили транспортное сообщение с селами, нарушенное из-за оползней

close
Телеграм-канал «Сочи Официальный»

В Сочи восстановлено транспортное сообщение с селами, нарушенное из-за схода оползней. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Кроме того, запущен школьный автобус в селе Высокое, движение на мосту в Семеновке и открыт временный проезд в Калиновое озеро.

В администрации отметили, что когда оползень стабилизируется, будет выполнена расчистка и запущен автобус малого класса для вывоза пассажиров из Семеновки. При этом село Семеновка остается проблемной зоной, там продолжается движение грунта.

Накануне в Сочи из-за ливней сошло 13 оползней, было повреждено восемь участков дорог. В городе также были зафиксированы нарушения на объектах газовой и энергетической инфраструктуры. На самых сложных участках вводился режим ЧС.

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, главной задачей является восстановление подачи света, газа и теплоснабжения.

Ранее в одном из районов Кабардино-Балкарии ввели режим ЧС из-за непогоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами