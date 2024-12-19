В Сочи восстановили транспортное сообщение с селами

В Сочи восстановлено транспортное сообщение с селами, нарушенное из-за схода оползней. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Кроме того, запущен школьный автобус в селе Высокое, движение на мосту в Семеновке и открыт временный проезд в Калиновое озеро.

В администрации отметили, что когда оползень стабилизируется, будет выполнена расчистка и запущен автобус малого класса для вывоза пассажиров из Семеновки. При этом село Семеновка остается проблемной зоной, там продолжается движение грунта.

Накануне в Сочи из-за ливней сошло 13 оползней, было повреждено восемь участков дорог. В городе также были зафиксированы нарушения на объектах газовой и энергетической инфраструктуры. На самых сложных участках вводился режим ЧС.

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, главной задачей является восстановление подачи света, газа и теплоснабжения.

Ранее в одном из районов Кабардино-Балкарии ввели режим ЧС из-за непогоды.