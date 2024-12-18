Девять беспилотников ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью за два часа

Девять украинских дронов ликвидировали над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области», — отметил глава региона.

По его словам, сначала сбили два беспилотника, потом еще пять и снова — два. Противник применил дроны самолетного типа. Богомаз опубликовал три сообщения об уничтожении беспилотников с 20:30.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.