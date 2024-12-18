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Капитанам затонувших в Черном море танкеров предъявили обвинения

СК: обоим капитанам затонувших танкеров «Волгонефть» предъявили обвинения

Обвинение предъявлено капитанам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», которые потерпели крушение в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК Крыма и Севастополя.

«Капитанов обвиняют в нарушении правил эксплуатации морского транспорта», — сообщили в пресс-службе.

Мужчины задержаны и допрошены в качестве обвиняемых. Следователи также допросили свидетелей, провели обыски, изъяли документацию, назначили судебно-медицинские и судоводительские экспертизы.

В СК добавили, что следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения.

18 декабря МЧС России сообщило, что зона проведения работ по сбору мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе, на побережье в Краснодарском крае увеличена до 49 км. До этого в ведомстве рассказали, что ликвидировать разлив нефти в Черном море пока невозможно из-за сильного шторма в районе побережья.

Ранее эксперт оценил ущерб от разлива нефти из-за крушения танкеров в Керченском проливе.

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