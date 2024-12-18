В Петербурге мужчину отправили под стражу по подозрению в сотрудничестве с ЦРУ

В Петербурге суд избрал меру пресечения подозреваемому в сотрудничестве с ЦРУ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Иван Карташов связывался с представителями ЦРУ США, чтобы продать им документы, связанные с «определенным объектом» и комплексами беспилотников.

Известно, что со спецслужбами мужчина связывался посредством электронной почты и мессенджера. Представителям ЦРУ он отправил несколько электронных файлов.

«В ходе общения Карташов обозначил цель своего сотрудничества с ЦРУ», – сообщается в публикации.

Подозреваемого задержали накануне. Мужчину арестовали, под стражей он пробудет до 16 февраля 2025 года.

До этого в Калининграде поймали хакера Михаила Матвеева, которого обвинили в создании вредоносной программы. Мужчина, по версии следствия, разработал программу, которая шифровала файлы и данные. Он планировал использовать ее для шифровки данных крупных компаний, чтобы получать деньги за дешифрование.

Мужчина объявлен в розыск в США, за поимку ФБР предлагает $10 млн.

Ранее жителя Севастополя осудили на 10 лет за поджог пункта гумпомощи.