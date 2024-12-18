Потерянный ланч-бокс найден спустя 42 года в школе в Вирджинии, пишет UPI.

В начальной школе Фэрвью в Вирджинии сантехник сделал неожиданное открытие: он наткнулся на ланч-бокс, который был потерян ученицей более 40 лет назад.

Внутри ланч-бокса оказался термос, который все еще сохранял запах горячего шоколада, а также рисунок и бирка с именем ученицы — Трейси Дрейн. Новость о находке привлекла внимание самой женщины, которая потеряла посуду в 1982 году, когда училась в четвертом классе.

«Я не помню, что было внутри, но на ланч-боксе остался почерк моей матери, который я буду беречь», — добавила американка.

Ранее в канадском озере нашли бутылку с посланием, написанным 26 лет назад. Оно было найдено ученицей католической начальной школы Святого Иоанна Крестителя в Онтарио, когда девочка гуляла с бабушкой. Выяснилось, что письмо написала в 1998 году женщина по имени Макензи Ван Эйк — тогда она училась в четвертом классе.