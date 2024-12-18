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В Москве метнули коктейль Молотова в полицейскую машину

SHOT: мужчина поджег машину полиции в Москве с помощью коктейля Молотова

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Shutterstock

В Москве неизвестный метнул в полицейский автомобиль коктейль Молотова, из-за чего машина загорелась. Подробности сообщил Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на улице Брусилова под окнами жилого дома, где было припарковано авто. Возгорание оперативно потушили. В результате случившегося никто не пострадал, однако машина получила незначительные повреждения.

Очевидцы видели возле горевшего автомобиля подозрительного мужчину, который быстро скрылся, когда увидел свидетелей. В настоящее время его разыскивают.

17 декабря сообщалось об инциденте в Санкт-Петербурге, где молодой человек бросил коктейль Молотова в дверь военкомата. Случай произошел в Центральном районе на улице Чайковского. По данным собеседника издания, 23-летний поджигатель действовал по указаниям кураторов. Пожарные оперативно потушили возгорание. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее жителя Люберец осудили на 19 лет за госизмену и терроризм.

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