В подмосковных парках открылись резиденции Деда Мороза

В подмосковных парках состоялось праздничное открытие 4 резиденций Деда Мороза, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В рамках праздничных мероприятий посетители смогли посетить мастер-классы, предновогодние ярмарки, а также встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. В Домодедово для гостей провели парад, игру метлобол и театрализованное представление.

В Одинцовском округе прошел фестиваль «По следам Деда Мороза», в рамках которого прошел танцевальный флешмоб и мастер-класс по росписи пряников.

В Подольске в честь открытия резиденции провели концерт и предновогоднюю ярмарку.

Всего этой зимой в парках Подмосковья работают 59 резиденций.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).