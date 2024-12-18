В Англии женщина обманула бывшего мужа на $43 тысячи, притворившись, что она серьезно больна и лежит в больнице, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, Марта Шиманска обманула своего бывшего мужа Джеймса Эндрюса, заставив его поверить, что она страдает от редкого заболевания — энцефалита, угрожающего ее жизни. Согласно материалам дела, она в течение двух лет использовала различные уловки, включая подделку звонков от «врачей» и отправку фальшивых электронных писем, чтобы убедить мужчину перевести ей деньги на лечение.

Когда британец узнал, что стал жертвой обмана, Марта уже потратила все украденные средства на алкоголь. Шиманска была обвинена в мошенничестве, и ей грозило четыре года тюремного заключения, однако судья Стивен Эверетт учел ее «трудное детство» и проблемы с психическим здоровьем, приговорив ее к 20 месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев.

Суд также запретил ей контактировать с Эндрюсом на неопределенный срок. Кроме того, женщина должна пройти 150 часов неоплачиваемых работ, 20 дней реабилитации и 12 месяцев лечения психического здоровья.

Ранее женщина притворялась больной раком ради пожертвований.