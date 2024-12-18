Избитый одноклассником сын Милонова записался на бокс после инцидента

Сын депутата Госдумы Виталия Милонова решил съездить на военный полигон вместе с избившим его одноклассником. Об этом сообщил сам Милонов, его цитирует РИА Новости.

«Уже помирились, на полигон они сейчас едут, но сын записался в две секции бокса... Мне сразу куча моих знакомых написали: мы берем Николая», — рассказал парламентарий.

Депутат пошутил, что теперь он побаивается увлекшегося боксом отпрыска.

О том, что между сыном Милонова и другим подростком произошла драка, стало известно 12 ноября. Во время потасовки одноклассник сильно ударил мальчика по лицу.

Пострадавшего доставили в одну из детских больниц Петербурга, где диагностировали у него перелом скулы и заподозрили закрытую черепно-мозговую травму. По данным 78.ru, у ребенка также выявили сотрясение мозга.

При этом мать школьника Ева Либуркина впоследствии уточнила, что перелом медики не подтвердили, лишь зафиксировали ушиб. При этом у ребенка болела голова, были тошнота и гематомы.

После случившегося Милонов заявил, что хочет отвезти своего сына и избившего его подростка на военный полигон, чтобы они сдружились.

Ранее Милонов выступил против признания Санта-Клауса иноагентом.