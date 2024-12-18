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В деле об убийстве Игоря Кириллова могут появиться новые фигуранты

ТАСС: у убийцы генерала Кириллова могли быть сообщники

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AP

Следствие полагает, что у мужчины, совершившего теракт в отношении начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, могут быть подельники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Устанавливается круг общения задержанного Курбанова, проводится экспертиза мобильных устройств. У него могли быть сообщники, в  деле могут появиться новые фигуранты», — рассказал источник.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

Как писало Reuters, ответственность за теракт взяла на себя Служба безопасности Украины.

ФСБ задержала возможного убийцу — им оказался мигрант. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему обещали денежное вознаграждение и европейский паспорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН отказались комментировать и осуждать убийство генерала Кириллова.

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