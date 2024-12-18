По делу об убийстве Кириллова допрошены несколько человек

По подозрению в причастности к теракту в отношении начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова допрошены несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«В рамках расследования по подозрению в причастности к преступлению были допрошены несколько человек», — заявили в силовых структурах.

Кириллов и его помощник были подорваны накануне утром на Рязанском проспекте в Москве при выходе из дома. По данным следственного комитета, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность самодельного взрывного устройства составила около 200 граммов тротила. Утром 18 декабря ФСБ заявила о задержании подозреваемого в исполнении теракта. По данным ведомства, им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Исполнителю теракта обещали $100 тыс. и «европейский паспорт».

Ранее Медведев пообещал наказание для все причастных к теракту в отношении генерала Кириллова.