Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» для педагогов школ заработает в 2025 году

Чат-бот для учителей «Помощник Рособрнадзора» заработает по всей России в январе 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сервис, созданный с целью получения оперативных ответов на вопросы учителей, связанных с бюрократической нагрузкой, начнет функционировать на всей территории России в январе 2025 года», — говорится в сообщении.

В марте 2025 года планируется внедрение чат-бота для педагогов детских садов и средних специальных учебных заведений. Чат-бот будет функционировать в автоматическом режиме. В случае, если вопрос требует детального рассмотрения, уведомление будет перенаправляться региональному оператору для представления подробного ответа.

9 декабря министр образования РФ Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения готово рассмотреть инициативы по совершенствованию ЕГЭ. Глава ведомства подчеркнул, что главное — это объективность сдачи экзамена.

Минобрнауки ввело изменения в порядок поступления в вузы. В том числе с 2025 года учебные заведения должны будут завершать прием абитуриентов-бюджетников в определенные сроки.

Ранее эксперт раскрыл технологию, которая заменит ЕГЭ в школах.