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«Целительницу», подменившую 2 млн рублей пенсионерки на пшено, отправили в колонию

В Твери женщине, подменившей 2 млн руб. пенсионерки на пшено, дали 6 лет колонии

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Depositphotos

В Твери суд вынес приговор мошеннице, которая под видом проведения «обряда» обокрала пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в июне 2021 года женщина, представившаяся целительницей, подошла к пожилой тверичанке, поинтересовалась состоянием ее здоровья, после чего заверила ее, что ей необходимо пройти обряд исцеления. Для выполнения ритуала незнакомка попросила временно отдать ей все сбережения. Женщина принесла ей два миллиона рублей. После проведения обряда пенсионерка обнаружила в пакете вместо денег пшено.

По словам потерпевшей, ущерб от действий аферистки составил более 2 млн рублей.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленницу, ею оказалась 47-летняя жительница Воронежской области. Суд признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил к шести годам заключения в колонии общего режима.

Ранее в Самаре гадалка избавила россиянку от «злого рока» за полмиллиона рублей.

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