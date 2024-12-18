В РФ медиков не будут судить по статье об оказании небезопасных услуг

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что в РФ медиков перестанут судить по 238 статье об оказании небезопасных услуг. Его слова приводит «Интерфакс».

Депутат сообщил, что данный закон парламентарии одобрили в третьем чтении 17 декабря. Статья 238 уголовного кодекса Российской Федерации была дополнена примечанием о том, что ее действие не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи.

18 декабря стало известно, что в Перми суд постановил взыскать с больницы имени Гринберга крупную компенсацию в пользу заявительницы за ошибку, допущенную врачами больницы при родовспоможении 20 лет назад. Согласно материалам дела, в 2003 году во время принятия у пермячки родов двойней медики не стали делать пациентке кесарево сечение. В итоге у одного из детей случилось сильное кислородное голодание, что привело к развитию церебрального паралича. Сейчас юноша является инвалидом первой группы и нуждается в постоянном сопровождении, помощи и реабилитации.

Ранее в Ростовской области женщину частично парализовало после родов из-за ошибки врачей.