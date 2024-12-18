Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следователи объявили в розыск второго фигуранта дела об убийстве сотрудника МАДИ

ТАСС: второй фигурант дела о теракте в «Зарядье» объявлен в международный розыск

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следователи объявили в международный розыск второго фигуранта уголовного дела об убийстве инспектора МАДИ, произошедшего 31 декабря 2022 года в столичном парке «Зарядье». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Теракт изначально планировали совершить два человека. Второй фигурант скрылся, и был объявлен правоохранителями в межгосударственный, а затем и в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», — сказал источник.

Сотрудник МАДИ был убит на Москворецкой набережной. Подозреваемого задержали. Позже стало известно, что инспектор снимал на камеру припаркованные автомобили, в это время к нему подошел неизвестный и попросил остановить съемку. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес жертве 16 ножевых ранений.

18 декабря следователи выявили связь между бойцом ММА Ламбердом Ахъядовым, которого обвиняют в убийстве инспектора МАДИ, и террористической группировкой. Сообщается, что преступника завербовали в Турции. Как убивал инспектора профессиональный боец и какое наказание ему грозит — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия объявила судью МУС в Гааге в международный розыск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами