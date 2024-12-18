Следователи объявили в розыск второго фигуранта дела об убийстве сотрудника МАДИ

Следователи объявили в международный розыск второго фигуранта уголовного дела об убийстве инспектора МАДИ, произошедшего 31 декабря 2022 года в столичном парке «Зарядье». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Теракт изначально планировали совершить два человека. Второй фигурант скрылся, и был объявлен правоохранителями в межгосударственный, а затем и в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», — сказал источник.

Сотрудник МАДИ был убит на Москворецкой набережной. Подозреваемого задержали. Позже стало известно, что инспектор снимал на камеру припаркованные автомобили, в это время к нему подошел неизвестный и попросил остановить съемку. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес жертве 16 ножевых ранений.

18 декабря следователи выявили связь между бойцом ММА Ламбердом Ахъядовым, которого обвиняют в убийстве инспектора МАДИ, и террористической группировкой. Сообщается, что преступника завербовали в Турции. Как убивал инспектора профессиональный боец и какое наказание ему грозит — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия объявила судью МУС в Гааге в международный розыск.