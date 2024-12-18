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Российским орфанным пациентам объяснили, как отказаться от лечения дженериками

Эксперт ОНФ Коренева: орфанные пациенты могут отказаться от лечения дженериками

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Freepik

В группу орфанных пациентов входят россияне с генетическими патологиями, онкозаболеваниями, аутоиммунными и инфекционными заболеваниями. В последнее время для таких пациентов стала актуальной проблема лечения дженериками. Однако у них сохраняется право на оригинальную терапию, объяснила зампред Общественного совета при Минздраве, эксперт ОНФ Галина Коренева.

В ноябре этого года в России зарегистрировали препарат «Трилекса» и закупили его по заявке фонда «Круга добра». Однако пациентов и их родителей с муковисцидозом и другими редкими заболеваниями эта новость, по словам Корневой, повергла в шок.

«Это тревога, этот шок обоснован. В мире нет никакой информации об этом препарате, информации о его эффективности тоже нет – это беспрецедентный случай», — заявила Корнева в эфире Общественной Службы Новостей.

Однако отстоять право на оригинальную терапию орфанники могут, подчеркнула эксперт. Можно, к примеру, категорически отказаться от дженерика либо согласиться, но с фиксацией нежелательных последствий. Но самым безопасным Корнева назвала получение нужного препарата по жизненным показаниям по торговому наименованию.

Член инициативной группы родителей детей с муковисцидозом Светлана Зарифулина также заявила, что пациентов с муковисцидозом перевели с эффективного препарата на неисследованный «Трилекс». Сообщалось, что отказ от него подписали 1149 пациентов.

Напомним, в начале года Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к закону «Об обороте лекарственных средств», которые упрощают регистрацию препаратов для орфанных пациентов.

Ранее на Кубани родители больной муковисцидозом девочки вышли на пикет после смены лекарства.

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