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Иностранные предприниматели высоко оценили креативную инфраструктуру Москвы

Гендиректор Jets Studios Хоршид: я впечатлен киностудиями Москвы

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Shutterstock/Grusho Anna

Киноплощадки и киностудии в Москве открывают широкие возможности для съемок, заявил агентству городских новостей «Москва» генеральный директор и основатель египетских студий Jets Studios, Big Bear Productions Мустафа Хоршид в рамках Московской международной недели креативных индустрий.

«Я впечатлен киностудиями, которые я посетил. Особое впечатление производит кинопарк «Москино». В Европе сейчас сложно получить разрешение на съемки, а здесь открываются колоссальные возможности», — сказал Хоршид.

Также он добавил, что Московская международная неделя креативных индустрий дает возможность установить прочные связи с иностранными партнерами.

«Такие мероприятия очень важны, они помогают установить связи и наладить производство контента», — сказал он.

Московская международная неделя креативных индустрий проходила в столице с 9 по 12 декабря. В ней приняли участие представители сфер видеоигр, анимации, кино, дизайна и издательского дела из более чем 10 стран.

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