Восемь школьников избили подростка в Петербурге

В Петербурге школьники в возрасте от 14 до 17 лет совершили избиение подростка. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на Бухарестской улице. Восемь несовершеннолетних избили подростка — причины случившегося не уточняются.

Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение. Врачи диагностировали ему ушиб лобной области и правой скуловой кости. Позже его отпустили домой после оказания необходимой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов задержали восьмерых нападавших, среди них оказалось трое иностранцев. С ними провели процессуальные действия, а затем передали родителям. Стражи порядка продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.

Ранее в Петербурге мужчина избил знакомого битой и ногами, чтобы отучить от алкоголизма.