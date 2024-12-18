Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Восемь школьников избили подростка в Петербурге

78.ru: в Петербурге восемь школьников избили подростка

close
Shutterstock

В Петербурге школьники в возрасте от 14 до 17 лет совершили избиение подростка. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на Бухарестской улице. Восемь несовершеннолетних избили подростка — причины случившегося не уточняются.

Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение. Врачи диагностировали ему ушиб лобной области и правой скуловой кости. Позже его отпустили домой после оказания необходимой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов задержали восьмерых нападавших, среди них оказалось трое иностранцев. С ними провели процессуальные действия, а затем передали родителям. Стражи порядка продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.

Ранее в Петербурге мужчина избил знакомого битой и ногами, чтобы отучить от алкоголизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами