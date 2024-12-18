В Москве 17-летний юноша соблазнил и ограбил 25-летнюю дочь олигарха-нефтяника

В Северном Чертаново задержан 17-летний юноша, которого подозревают в ограблении 25-летней дочери руководителя российской нефтесервисной компании. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

По данным Telegram-канала, 17-летний юноша проводил время со своей 25-летней знакомой в чайхоне на Арбате. Затем пара отправилась в квартиру девушки в Саввинском переулке в центре Москвы.

Утром возлюбленная подростка обнаружила, что осталась без ювелирных украшений и кроссовок на общую сумму в один миллион рублей. Молодого человека задержали в Северном Чертаново, он признался, что действительно гостил у подруги в день кражи.

Известно, что отец девушки — руководитель российской нефтесервисной компании. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина хотел закрыть долги на ставках и украл у подруги почти 2 млн рублей, заменив деньги на билеты банка приколов.

Ранее россиянин оформил на свою девушку несколько кредитов и проиграл деньги на ставках.